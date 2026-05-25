東京・品川区は、夏の暑さと物価高騰対策として区内の全世帯を対象に4000円を支給する方針を明らかにしました。品川区は中東情勢の悪化に伴いエネルギー価格が高騰し、また今年の夏も厳しい暑さが予想されていることから、電気とガス料金の補助として、区内の全世帯およそ24万世帯を対象に1世帯あたり4000円を支給する方針だと発表しました。所得制限は設けないということです。品川区・森澤恭子区長「どの世帯もそれぞれの状況で