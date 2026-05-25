「ももいろクローバーZ」の公式サイトが25日に更新され、高城れに（32）が「JSPO公認スポーツコーチングリーダー」の資格を取得したことを報告した。同サイトで「この度高城れには、JSPO公認スポーツコーチングリーダーの資格を取得いたしました」と公表。「JSPO公認スポーツコーチングリーダー」について「地域スポーツクラブ・スポーツ少年団・学校運動部活動等において、安全・安心で基礎的なスポーツ指導や運営にあたる