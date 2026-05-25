ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が日本時間25日、ブリュワーズ戦の試合前に取材に応じ、大谷翔平選手の次回の登板日が日本時間28日のロッキーズ戦だと明かしました。前回登板から中6日での登板となる大谷選手。翌日は試合がなく休養日ですが「余分な休みの日を与えるか、それとも彼に1日か2日多く回復させるかを考える時もあると思う」と今後は中7日や中8日で登板させる可能性も示唆しました。大谷選手は前回登板、日本時間21日