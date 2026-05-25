木々をのみ込むように増水した川。茶色い濁流が住宅街の近くまで押し寄せています。中国南西部の重慶市では、23日夜から24日の早朝にかけて豪雨に見舞われ、広い範囲で浸水被害が発生しました。映像では、市内にある幼稚園では庭が冠水し、園児たちが遊ぶ遊具は流されてしまっていることが確認できます。また、多くの商品が並ぶお店では床が水浸しになりました。店主：急いで物を上の棚に移しました。水は太ももの高さまで到達して