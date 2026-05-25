◇プロ野球交流戦 中日ー楽天（26日、バンテリンドーム）いよいよ26日から2026年度のセ・パ交流戦がスタート。初戦で対する中日と楽天では、ともに4年目を迎える内野手、村松開人選手と平良竜哉選手が躍動を見せています。村松選手は2022年ドラフト2位で明治大から中日に入団。ルーキーイヤーから1軍出場を重ねてきました。2年目は100試合超の出場で打率.275と躍動も、3年目の昨季はこの好調をキープできず。再起に期待の今季は、