タレント菊地亜美（35）が、25日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。子どもの習い事について明かした。5歳と1歳の娘を育てる菊地は、子どもの習い事について「よかったとは違うんですけど、試したことがあって…ボイトレ」と明かした。続けて「これは歌手になって欲しいとかじゃなくて、自分自身『アイドリング!!!』っていうアイドルグループにいたんですけど、むちゃくちゃ歌ヘタなんで