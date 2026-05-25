韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は2026年5月25日、DeNAダヤン・ビシエド内野手（37）の現役引退発表を受け、韓国プロ野球（KBO）リーグ入りの可能性を検証した。中日では9年間プレーし、首位打者、最多安打のタイトルを獲得スポーツ紙の報道によると、DeNA木村洋太球団社長は24日、ビシエドの現役引退が決まったことを明かした。19日に本人から申し出があり、慰留したが最終的には意向を尊重し、球団は任意引退とする方針だとい