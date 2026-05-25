NCTのテンが、日本でのオフショットを公開した。テンは最近、自身のインスタグラムを更新し、動画や写真を投稿した。【写真】テン、日本の居酒屋で生ビール！投稿には、日本を満喫するテンの姿が収められている。居酒屋で生ビールのジョッキを手に嬉しそうな表情を浮かべている動画や、強めの加工が特徴的な日本のプリクラ機で撮影されたショットなど、プライベート感満載の姿が詰め込まれている。投稿を見たファンからは「めっち