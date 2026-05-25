コカ・コーラ ボトラーズジャパンは、9月1日出荷分から主要カテゴリー製品の価格改定を実施する。5月25日に発表した。対象はPETボトル製品、缶製品、パウチ製品、ハンディパック製品、袋入り製品など一部製品を除く165品目。メーカー希望小売価格を3.2〜18.7％引き上げる。代表的な製品では、「コカ・コーラ」500mlPETのメーカー希望小売価格（税別）が200円から220円に、「爽健美茶」600mlPETも200円が220円になる。缶の「ジョー