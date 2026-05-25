「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しない６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。オリックスのキーマンは、西川龍馬外野手（３１）。２３年まで広島に所属した「セ界を知り尽くす男」は、かつての「庭」で今季も快打連発なるか。＊＊＊＊＊＊＊ほとんどの投手とシーズン一度きりの対戦となる交流戦において、セ・リーグを経験した西川の存在は大きい。広島からＦＡ移籍初