香川県教育委員会 高松北中学校で2025年、英語のテスト中に外国語指導助手、「ALT」の男性から体を触られたと複数の女子生徒が訴えていることがわかりました。 香川県教育委員会によりますと、ALTの男性は、福岡県の人材派遣会社から派遣され、2025年度は高松北中学校で別の教諭とともに英語の授業を担当していました。 2025年、男性が生徒とマンツーマンで行ったスピーキングのテスト中に、男性から体を触