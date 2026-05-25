２５日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜・午後１時）にタレントの薬丸裕英（６０）が出演。１０代の頃から知る黒柳徹子を前に、還暦を迎えた心境や５歳の孫とのかかわりなどを語った。２月に６０歳の誕生日を迎え、元アイドル歌手の妻・石川秀美さんがサプライズで還暦祝いのパーティーを企画。ハワイやヨーロッパなど世界各地に散らばる３男２女の子どもたちも極秘帰国して参加し、翌日からは２泊３日で家族全員で