読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介。同じアイドルを応援する“推し活友だち”との間で起きた、まさかのトラブル。良かれと思って取った行動が、友情を壊すきっかけになってしまいました――。これからの友人付きあいの参考になるかも...！いつものように申し込んだ“2人分”のチケット私には、同じ男性アイドルグループを応援している仲のいい友人がいました。大学でも休日でも、会えばいつも推しの話ばかり。ライブ