ファジアーノ岡山 J1のファジアーノ岡山は、5月31日にJFE晴れの国スタジアム（岡山市）で開催する、明治安田J1百年構想リーグプレーオフラウンド第1戦の浦和レッズ戦について、ホームエリアのチケットが完売したと発表しました。 ビジターエリアは5月26日正午から販売される予定です。