◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）パントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村哲也厩舎、父キズナ）は昨年の東京スポーツ杯２歳Ｓの覇者で、前走の皐月賞はスムーズな競馬ができず１４着。今回は力をフルに出し切って本領発揮を目指す。１週前追い切りは、クリストフ・ルメール騎手が感触を確かめ、「絶対、能力はあります」とポテンシャルの高さに言及。太田助手は「（ルメールが）『継