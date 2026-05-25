納言の薄幸がテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。「ダンビラムーチョ」（大原優一、原田フニャオ）もゲストとして登場し“似ている芸人”について語った。スタッフが原田に向かって「めっちゃ（オードリー）若林さんじゃないですか？」と話を振ると、「これはもう高校の時から言われて。なんならオードリーさんがＭ−１でハネた次の日くらいからちょっと俺も