25日午後5時14分ごろ、青森県、岩手県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは4.5と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、青森県の八戸市と階上町、岩手県の宮古市、普代村、野田村、盛岡市、それに紫波町です。【各地の震度詳細】■震度2□青森県