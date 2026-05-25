にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２５日、ＴｉｋＴｏｋを更新。自身が保有する「日本株総額」と「日本株ポートフォリオ」を公開した。動画の冒頭、「西村社長は、どういう投資をして、資産を増やしてるんですか？」と頻繁に聞かれるという西村氏。「具体的にズバリ公開したほうが皆さん分かりやすいかなと思いますんで、初公開いたします」と宣言した。続けて「２０２６年５月１５日現