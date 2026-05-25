“日本のコンビニの生みの親”とも言われるセブン＆アイ・ホールディングスの名誉顧問・鈴木敏文氏が亡くなりました。その生涯はまさに“食のカリスマ”でした。これは鈴木氏がセブン-イレブンの会長を務めていた25年前の映像。食べているのは発売前のとろろそばです。黙々とすする鈴木氏。毎日のように行われていた「試食評価会」では、時に厳しい評価も…セブン＆アイHD鈴木敏文 氏「とろろが固まっちゃっているじゃない