広島の新井貴浩監督（４９）が２６日から開幕する交流戦への意気込みを語った。目標として掲げたのがシーズン成績の５割復帰。「簡単じゃないと思うけど、粘り強くそこに近づけるように持っていきたいです」と力を込めた。現在、チームは４４試合を終え、１８勝２４敗２分で借金６を抱えている。目標の５割復帰へ、交流戦１８試合で目指すのは１２勝６敗以上の成績。昨年、ソフトバンクは１２勝５敗１分で交流戦王者に輝いてい