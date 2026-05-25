元「アンジュルム」のリーダーでタレントの和田彩花（31）が25日、都内で「前橋国際芸術祭2026」の全アーティスト・プログラム発表会に出席した。「前橋国際芸術祭」は、アートを通じて前橋の現在地と未来像を描き出す、2年に1度の国際芸術祭。第一回となる今年は、建築、音楽、詩、演劇、食など多彩な領域から70組のアーティストを招き、さらに前橋のクリエーターと連携する20以上のプログラムを実施する。群馬県出身の和