北海道を拠点とするお笑いコンビ・モリマン（ホルスタイン・モリ夫さん、種馬マンさん）が、6月に行われる『モリマンフェス The Final』を前に、取材会を行いました。【写真を見る】【モリマン】タカトシら豪華ゲストをアピールも 因縁の月亭方正は「やっかいです」怒り心頭で捲し立てる報道陣の前に姿を現すと、モリ夫さんは?寝起きで声が出てない?と笑いつつ?みなさん、どうにか聞き取ってよい文章を書いてください！チケットが