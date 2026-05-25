韓国コスメブランド「ABOUT___TONE.（アバウトトーン）」から、スキンケア感覚で使える新作UVベース「サンセラムベース」が登場♡2026年5月28日（木）より、アバウトトーン公式Qoo10にて発売されます。うるおいを与えながらメイク前の肌コンディションを整え、さらに高UVカットまで叶えるマルチアイテム。乾燥やメイク崩れが気になるこれからの季節にぴったりの注目ベースです♪ 化粧ノリを