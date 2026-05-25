修学旅行中の高校生が死亡した沖縄県辺野古沖の事故に関連し、文部科学省が同志社国際高校について、教育基本法に違反すると判断したことに対し、立憲民主党の水岡代表は「非常に違和感がある」と述べ、事実に基づいて検証する必要があるとの考えを示しました。この事故をめぐっては、死亡した船長が日常的に基地建設への抗議活動を行っていたことを高校の教員らが認識した上で、船に生徒が乗るプログラムを組んだことなどから、文