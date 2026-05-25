20日、中日戦でサヨナラ本塁打を放ち本塁に向かう阪神・森下＝甲子園プロ野球のマイナビオールスターゲーム2026（第1戦＝7月28日・東京ドーム、第2戦＝同29日・富山市民球場）のファン投票の中間発表が25日に始まり、セ・リーグ外野手部門で阪神の森下が5万3954票を集め、セ、パ両リーグを通じ最多得票となった。同じく阪神の佐藤が5万483票でセの三塁手部門で1位。阪神は球団別で12球団最多の6部門でトップだった。パの最多は