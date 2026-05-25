北海道美瑛町や上富良野町などにまたがる十勝岳（２０７７メートル）が噴火し、流れ下った泥流により１４４人が死亡・行方不明となった「大正泥流」の発生から２４日で１００年を迎えた。上富良野町では追悼式が行われ、約８０人が鎮魂の祈りをささげた。十勝岳ジオパーク推進協議会によると、１回目の大規模な噴火は１９２６年５月２４日午後０時１１分に発生。噴出した岩石や土砂が噴火口付近の積雪と混じり、泥流となって美