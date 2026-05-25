タレントのマツコ・デラックス（53）が25日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にコメンテーターとして生出演し、生放送中のトラブルを指摘した。番組では、「我ながらキモいと思ったことはありますか？」のテーマでトーク。話を振られたマツコは「だって…」と話し始めたが、「“おはようございま〜す！”って、誰か入ってこられた。“おはようございま〜す！”って業者さんですかね？“おはようございま〜す！”