宇都宮市制１３０周年・開設７７周年記念競輪「Ｇ３・第２回レジェンド神山雄一郎カップ」が３０日から６月２日まで、栃木県の宇都宮競輪場で開催される。このＰＲのため、宇都宮市経済部公営事業所の荒木義行所長ら関係者が２５日、同競輪場の公式コスプレーヤー『らいりんガール』のメンバー・ゆかりんを伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。２０２４年末に現役を引退するまで、数々の偉業を成し遂げた栃木県が誇る