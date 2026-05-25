東京・葛飾区の路上で4月、金塊2kgが奪われた事件で実行役の2人が逮捕されました。19歳の男2人は4月28日、葛飾区東小岩の路上で金の取引を行うために訪れた男性4人に催涙スプレーを吹きかけ、殴る蹴るなどの暴行を加えて重軽傷を負わせたうえ、約5300万円の金塊2kgなどを奪った疑いがもたれています。被害者と襲った男らに面識はなく、1人は調べに対し、「闇バイトに応募した」と話しているということです。奪われた金塊は発見され