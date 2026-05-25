にしたんクリニックの西村社長が保有する日本株の総額が108億円を超えることが25日、わかった。自身のTikTok上で初公開したもので、5大商社を中心に投資、その年間配当額は3億円を超える。保有株を初公開した同社長は「皆さんもぜひ株式投資に興味を持ってもらえれば」と話した。【写真】ENEOS、丸紅、オリックス…保有日本株の上位7銘柄を公開！2024年から新NISAが始まっているが、日本人の株式割合は米国や欧州に比べ、まだ預金