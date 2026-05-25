瀬戸内地方は、高気圧に覆われて全域で晴れています。夜も晴れるでしょう。 26日も昼過ぎにかけて日差しが届きますが、夕方からは気圧の谷や湿った空気の影響で曇りの見込みです。夜遅くは雨の降るところがあるでしょう。朝の最低気温は岡山で19度、津山で17度、高松で18度の予想です。25日朝と同じくらいかやや低い気温になります。日中の最高気温は岡山と津山で29度、高松で30度でしょう。26日も平年より高い気温になり、7月並