奇妙礼太郎と七尾旅人が、初となる2マンソロライブを7月22日にビルボードライブ横浜で開催する。 （関連：butajiが潜在的に持つ表現力ーーゲストに七尾旅人を迎えたTSUTAYA O-nest公演） 本公演は、それぞれが紡ぐ“歌”の力、即興性のあるライブならではの空気感、そして感情をむき出しにするような濃密なパフォーマンスが交差する特別な一夜となる。 チケットは、イープラスオフィシャル