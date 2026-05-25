13歳未満の少女にみだらな行為をしたとして、香川県観音寺市の会社員の男（51）がきょう（25日）再逮捕されました。 【写真を見る】13歳未満であることを知りながらみだらな行為をしたたとして観音寺市の会社員の男（51）を再逮捕【香川】 男は先月ズボンの上から身体を触るわいせつな行為した疑いで逮捕 警察によりますと男は、昨年9月1日ごろから今年3月24日ごろまでの間に、観音寺市で香川県に住む当時10代の少女に対し、13