近づく夏本番。愛知県の大村知事は、今年も厳しい暑さが予想されるとして熱中症の予防を呼びかけました。大村愛知県知事：「昼夜を問わずエアコンなどを上手に使用して温度調節を行う、のどが渇く前にこまめに水分・塩分補給を行うなどの熱中症対策を心掛けましょう」愛知県によりますと、5月1日から21日までに熱中症の疑いで救急搬送された人は166人で、去年の同じ時期を29人上回っています。外出を控えるなどの対策を呼び