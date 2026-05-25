＜Norton Next Generation Tournament事前情報（1日競技）◇25日◇成田ゴルフ倶楽部（千葉）◇6,453ヤード・パー72＞ シューズをダイヤル式から靴ひも派に転向した森田乃愛は60台を目標に第7戦に臨む。第2戦のラウンド中にダイヤル式のシューズのワイヤーが切れるアクシデントに見舞われたことで宗旨替え。壊れる心配がないうえに、ピンクの靴ひもが「かわいい」とすっかりお気に入りだ。年間女王・佐久間朱莉もご満悦もとも