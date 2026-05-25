首位タイから出た23歳の細野勇策が「70」で回り、トータル15アンダーでツアー初優勝を果たした。日本人のレフティとしては通算5勝の羽川豊以来、35年ぶりの優勝となった。スイング改造、それに合わせたクラブのこだわりもあった。【写真】芯に当たりやすくなる！エースパターに施した「・」を選手目線で見る2022年にツアーデビューを果たし、23年は開幕戦で優勝争いを演じて5位に入るなど初シードを獲得した。デビュー当時から「