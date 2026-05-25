5月24日付の男子世界ランキングが発表された。【動画】うなる右こぶし松山英樹が奪った“マーベラス”なイーグルの瞬間先週の米男子ツアー「ザ・CJカップ・バイロン・ネルソン」で19位になった久常涼が、60位から59位に1ランクアップ。また同順位で終えた平田憲聖は243位から245位と順位を落とした。先週、試合がなかった松山英樹は1ランクダウンし20位。中島啓太が138位、金谷拓実が145位、比嘉一貴が157位と続く。ベルギーで開