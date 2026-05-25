＜全米オープン最終予選（日本会場） 一日競技◇25日◇日野ゴルフ倶楽部 キングコース（滋賀県）◇6989ヤード・パー70＞6月12日に開幕する「全米オープン」（ニューヨーク州シネコック・ヒルズGC）の出場権をかけた最終予選会が行われた。上位3人に与えられる本戦出場権を巡る、一日2ラウンド36ホールの戦いが終了した。【写真】シネコック・ヒルズのおみやげ事情なぜか売れ残っていた“意外な商品”とはトータル12アンダーで首