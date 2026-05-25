ここ数年、簡単に球が上がったり、ミスヒットに強かったり、いわゆる“やさしい”ドライバーが売り上げランキングでも上位を占めている。そこでALBA Netでは、ロボット試打にて強烈なカット打ちの条件を設定し、“やさしい”ドライバーでどんな数値が出るのかを検証した。今回はゴルフロボットを開発する株式会社ミヤマエが提供するロボットのレンタルサービスを利用。最新ロボット『ロボ-10』を使用し、ミヤマエの担当者が我々の