菅沼菜々が自身のインスタグラムを更新。東京ドームで開催された乃木坂46のライブを楽しんできたことを投稿した。【写真】推しメンのグッズを手に乃木坂46のライブを満喫！投稿には「たのしかった」「バスラ」とだけ記すと、ドームを背景に4人の推しメン、川〓桜、遠藤さくら、一ノ瀬美空、川端晃菜の名前入りスティックライトの写真。そして乃木坂46とお揃いの、裾に2本のラインが入ったプリーツスカートと記念タオルが写った写真