＜Norton Next Generation Tournament事前情報（1日競技）◇25日◇成田ゴルフ倶楽部（千葉）◇6,453ヤード・パー72＞ 8年前の「日本ジュニア」の覇者、森愉生が今季のネクヒロに初出場する。ジュニア時代に輝かしい成績を残した一方で、その後はドライバーのイップスを発症し、一時はゴルフを離れるなど、キャリアは紆余曲折。今年こそプロテスト合格を果たすべく、奮闘を続けている。ニューヒロイン誕生まであと一歩…「もと