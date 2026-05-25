キャロウェイから、数量・店鋪限定モデルのアナウンス。「アメリカ建国250周年を記念した星条旗の3色と国鳥をレイアウトした『QUANTUMドライバー』と、たなびくアメリカ国旗が正確なセットアップにも貢献する『CHROME TOURボール』の『USA250』シリーズ3モデルを6月12日より限定発売予定です」と、同社広報。【画像】いかにもアメリカらしい、ド派手な1Wデザインの詳細「先ごろ、限定製品としてQUANTUMシリーズの世界的サッカーイ