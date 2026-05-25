ニコニコ動画で「踊ってみた」を高校生の頃から投稿し、ミスiD2021「女の子のためのグラビア賞」を獲得した元「Couleur Clarity」のメンバーで、現在は「GigiL」のメンバーとしてアイドル活動をしている伊織芽衣が、25日発売の『週刊プレイボーイ』23号（集英社）のグラビアに登場した。昨年、ファースト写真集『芽色―めいろ―』（KADOKAWA）の発売など、グラビア活躍も注目を集めている伊織。今回のグラビアでは、美しいボデ