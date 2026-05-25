狂言師の野村裕基（26）が25日、都内で能狂言「刀剣乱舞」（7月28日、国立能楽堂）の制作発表記者会見を行った。人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」を原案とした能狂言の第1弾。能「土蜘蛛」をベースとしたオリジナルストーリーで、源氏の重宝とされる刀剣男士・髭切と膝丸が登場する。髭切を演じる野村は、能狂言化に「刀にも伝統があり、非常に能狂言との親和性を感じる」と自信。さらに同作を手がけたニトロプラスが制作したア