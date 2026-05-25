俳優の別所哲也が25日、東京・MoN Takanawa: The Museum of Narrativesで開催された米国アカデミー賞公認・アジア最大級の国際短編映画祭『ショートショート フィルムフェスティバル ＆ アジア 2026』オープニングセレモニー（略称:SSFF ＆ ASIA）に登場した。【写真】黒のドレッシーな衣装を着て上品に笑う森川葵オープニングセレモニーの冒頭、映像が上映された。『CINEMA TRAVELER』という動画でAIを使って作られた映像とな