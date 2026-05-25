サッカー日本代表がFIFAワールドカップ2026に向けて始動。千葉での合宿初日には13人（GK:早川友基選手、大迫敬介選手、DF:長友佑都選手、吉田麻也選手、渡辺剛選手、瀬古歩夢選手、菅原由勢選手、MF/FW:小川航基選手、堂安律選手、上田綺世選手、中村敬斗選手、佐野海舟選手、鈴木唯人選手）が参加しました。集団でのパス練習やゲーム形式（5対5、6対6）の練習では、中村俊輔コーチ、長谷部誠コーチが選手に練習方法を説明。選手た