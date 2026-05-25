サッカー日本代表が２５日、ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会に向けて始動した。千葉市内でトレーニングを開始したこの日は、Ｗ杯初出場となる菅原由勢（ヴェルダー・ブレーメン）が報道陣の取材に応じ、コーチ陣について「レジェンドしかおらん」とサッカー少年のような一面を見せる場面があった。（デジタル編集部古和康行）練習は午前１０時からスタート。駆けつけた多くの報道陣を前に、選手たちは軽めのトレーニ