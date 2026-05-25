◇米男子ゴルフ全米オープン最終予選（2026年5月25日滋賀県日野GCキングC＝6989ヤード、パー70）36ホールで争われ、大岩龍一（28＝フリー）、大西魁斗（27＝フリー）、佐藤大平（32＝クリヤマホールディングス）が本戦（6月18〜21日、ニューヨーク州シネコックヒルズGC）の出場権を獲得した。3人ともメジャー初出場となる。大岩は通算12アンダーでトップ通過。大西は11アンダーで1打差の2位。佐藤は10アンダーで並んだ