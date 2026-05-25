２５日午前１０時５５分頃、沖縄県石垣市新川の集合住宅の一室で「男性が胸から出血している」と部屋を訪れた人から１１９番があった。男性は意識不明の状態で病院に搬送されたが、約１時間４０分後に死亡が確認された。男性の胸には複数の刺し傷が確認され、県警が殺人事件として捜査している。県警の発表によると、死亡したのは、この部屋に住む西原勝さん（７２）。通報を受けた消防や警察が現場に駆けつけたところ、西原さ