プロ野球・巨人の平山功太選手が24日、自身のインスタグラムを更新し、負傷離脱への思いをつづりました。3年目、22歳の平山選手は4月5日に支配下登録。同8日にプロ初昇格を勝ち取ると、25試合に出場し2本塁打含む打率.291をマークしていました。しかし、22日の試合で負傷。6回の第3打席で2塁打を放った後、塁上で左足を気にする様子を見せ、そのまま途中交代となっていました。その後、球団から「左太もも裏の肉離れ」と診断された